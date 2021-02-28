الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لاستعادة الانتصارات أمام بيرنلي

ويسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لاستعادة نغمة الفوز أمام بيرنلي في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب البريميرليج.
وفشل توتنهام في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر من مانشستر سيتي 3 - 0، ومن وست هام 2 - 1.
في المقابل يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
كانت مباراة الدوري الأول من الدوري الإنجليزي، انتهت بقوز توتنهام على بيرنلي بهدف دون رد.
ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ 15 بـ 28 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس مع فولهام، ليستر سيتي مع آرسنال، تشيلسي مع مانشستر يونايتد، شيفيلد مع ليفربول.
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