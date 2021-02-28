بعد تعيين أحمد حسام ميدو.. تعرف على مهام المستشار الفني لبيراميدز

أعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إتمام الاتفاق مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.

أوضح الرئيس التنفيذي أن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم الكبير خلال مشواره كلاعب ومدرب.

كما تم الاتفاق مع ميدو على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسئوليته الفنية.

ويعد منصب المستشار الفني هو منصب خاص بالاستشارة فقط لا غير ويتم تعيينه في الفرق والمنتخبات الكبيرة حينما يكون المدرب جديدا علي البلد أو الفريق ليحاول المستشار الفني الاهتمام بتفاصيل صغيرة دون الدخول في أعمال ومهام المدير الفني.

ويعود تعيين ميدو في منصب المستشار الفني لقربه من اللاعبين بجانب خبراته الدولية في التعامل مع الأجانب مثل المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وتحاول إدارة بيراميدز لتحقيق الانتصارات والبحث عن أفضل طريقه لحصد بطولة الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخ النادي.