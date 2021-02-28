ليفربول يستهدف ضم قناص ليستر سيتي

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع هارفي بارنز مهاجم فريق ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع هارفي بارنز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما ظهر بشكل رائع مع ليستر سيتي ونجح في تسجيل 12 هدفا في مختلف المنافسات هذا الموسم.

كان هارفي بارنز سجل هدفا في فوز ليستر سيتي على ليفربول بنتيجة 3 - 1، في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.