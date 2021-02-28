وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع هارفي بارنز خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما ظهر بشكل رائع مع ليستر سيتي ونجح في تسجيل 12 هدفا في مختلف المنافسات هذا الموسم.
كان هارفي بارنز سجل هدفا في فوز ليستر سيتي على ليفربول بنتيجة 3 - 1، في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويستعد فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يستهدف ضم قناص ليستر سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.