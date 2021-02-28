بعد ثنائية إيرزوروم.. ترتيب مصطفى محمد بين هدافي الدورى التركي

قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي للفوز على منافسه إيرزوروم سبور على "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

في الدقيقة 38، استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول، عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).