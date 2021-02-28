قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي للفوز على منافسه إيرزوروم سبور على "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.
في الدقيقة 38، استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.
وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول، عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).
ويحتل مصطفى محمد المركز الـ29 في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي بتسجيله 5 أهداف بينما يحتل الصدارة أرون بوبيندزا، لاعب فريق هاتاي سبور، برصيد 18 هدفًا.
بينما يحتل اللاعب ماباي ديني صدارة هدافي فريق جالطة سراي برصيد 9 أهداف.
وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على "تويتر" مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ثنائية إيرزوروم.. ترتيب مصطفى محمد بين هدافي الدورى التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.