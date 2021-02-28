في غياب خالد جلال.. صدام عنيف بين أسوان والبنك الأهلي بالدوري اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة مدربه علاء عبدالعال فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام البنك الأهلى بملعب بترسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ويسعى فريق أسوان إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل مواصلة النتائج الجيدة التى يحققها فى الفترة الأخيرة بعد الفوزين المتتالين الذى نجح فى تحقيقهما على حساب كلا من المقاولون العرب والاتحاد السكندري.

وفى المقابل يدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد خالد جلال والذى تم تعيينه خلال الأيام القليلة الماضية خلفا لمحمد يوسف بعد إقالته لسوء النتائج.

ويمتلك أسوان 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

ويغيب خالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى عن قيادة فريقه اليوم من ملعب المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا.