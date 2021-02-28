قرار غير رسمي.. اتحاد الكرة يلغي مسحات الدوري ويجهز خطة حال ظهور إصابات

قررت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن القرار غير رسمي وإنما بشكل شفهى تم إخطار أندية الدورى به بعد رفض الأندية تحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة تلقى رفضا من الأندية بتحمل أي تكاليف سابقة أو خلال الفترة المقبلة خاصة بمسحات كورونا، لافتا إلى أن الاتحاد رفض من جانبه الأمر.

وأشار إلى أن قلة الموارد المائية داخل الاتحاد أجبرت الاتحاد على التمسك بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات فيروس كورونا لدى الأندية، والتى تخطت حاجز الـ ٢٤ مليون جنيه.

وأوضح أن الاتحاد لا يرغب في الأيام المقبلة أن تكون المديونية الخاصة بمسحات فيروس كورونا ضمن ملاحظات الجهات الرقابية.

ونوه إلى أنه فى حال ظهور حالات إصابة بكورونا فى الدورى فى ظل القرار غير الرسمي بإلغاء المسحات سوف يتم التعامل معها تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.