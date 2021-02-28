الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عددا من التغييرات عن القوام الذى خاض بها المارد الأحمر مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزانى والتى خسرها الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمد مجدى قفشة إلى التشكيل الأساسي من جديد بعد غيابه عن المباراة الماضية ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أيمن أشرف والذى اقترب من العودة لتشكيل الأهلى رغم الأداء الجيد الذى يقدمه ياسر إبراهيم بجانب بدر بانون .
واستقر موسيمانى على إعادة حسين الشحات الجناح الهجومى إلى تشكيل الأهلي الأساسى بعد تعافيه التام من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية ، وكذلك الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر ، كما ارتفعت فرص عمرو السولية فى العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه فى المباراة الماضية أمام بطل تنزانيا .
ومن المقرر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف " ياسر إبراهيم " ومحمود وحيد .
خط الوسط : حمدى فتحى " أليو ديانج " وعمرو السولية ومجدى قفشة .
خط الهجوم : حسين الشحات وجونيور أجايي " كهربا " والتر بواليا " محمد شريف " .
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