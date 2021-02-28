أحرج مهاجم الأهلي.. الأناكوندا مصطفى محمد يقترب من «لدغ» أحمد بلال برقم قياسي

قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريقه جالاتا سراي للفوز على منافسه إيرزوروم سبور على "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.
ونجح الأناكوندا مصطفى محمد في لدغ جميع الذين هاجموه وقللوا من قدراته كمهاجم منذ اليوم الأول له مع فريق جالطة سراي التركي، وأثبت للجميع قوته وصلابته في تحمل الانتقادات وترجمتها لأداء قوي داخل المستطيل الأخضر.
وكان على رأس المهاجمين لمصطفى محمد، أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إلا أن أرقام الأناكوندا في الدوري التركي أبعدت بلال عن الصورة تماما.
وخلال الفترة التي شارك فيها أحمد بلال في الدوري التركي، لعب 43 مباراة نجح في تسجيل 9 أهداف خلال الفترة من 2005-2007 مع قوينا سبور وأنقرة، وأصبح الأناكوندا بعد 6 مباريات فقط على بعد 3 أهداف ليضرب بأرقام نجم الأهلي السابق عرض الحائط محققا رقما مميزا.
ويحتل مصطفى محمد المركز الـ29 في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي بتسجيله 5 أهداف، بينما يحتل الصدارة أرون بوبيندزا، لاعب فريق هاتاي سبور، برصيد 18 هدفًا.
بينما يحتل اللاعب ماباي ديني صدارة هدافي فريق جالطة سراي برصيد 9 أهداف وخلفه يونس بلهندة برصيد 7 أهداف ثم مصطفى محمد برصيد 5 أهداف في بطولة الدوري التركي.
وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على "تويتر"، فإن مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه في الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.
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