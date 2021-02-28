الأهلي يكشف سر إقامة مبارياته على ستاد القاهرة بدلا من we السلام

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، سبب إقامة مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة، وبعيدا عن ملعبه "الأهلي we السلام".
وصرح مرجان، عبر إذاعة راديو 9090 اليوم، الأحد: "ستاد الأهلي هو ملعبنا الأساسي، نخوض عليه مبارياتنا المحلية في الدوري والكأس".
وأضاف: "لكن الأولوية لاحترام الرؤية الفنية، فالجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يفضل ستاد القاهرة للمباريات الأفريقية، فالمشوار القاري مهم جدا، لسعينا للوصول لكأس العالم للأندية، ونحاول دائما ألا نتأخر عن مطالب الجهاز الفني".
وتابع المدير التنفيذي للأهلي: "كل الرحلات الخارجية للفريق في دوري الأبطال ستكون على متن طائرة خاصة.. حفاظا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا، ومنحهم فترة الراحة الكافية لاستكمال المشوارين المحلي والإفريقي في ظل ضغط المباريات".
وأكد مرجان في ختام تصريحاته أن النادي تسلم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي، ينوه إلى إقامة مباراة الأهلي وفيتا كلوب، الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل 6 مارس على ستاد القاهرة.
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