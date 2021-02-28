ذاكرة الجماهير زي السمك.. شوبير يهاجم موسيماني ويوجه له تحذيرا

وجه الإعلامى أحمد شوبير رسالة تحذير إلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من ردود أفعال جماهير المارد الأحمر التى لا تقبل التعادل وليس الهزيمة.



وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعى: "منذ الخسارة من سيمبا التنزانى، يواجه موسيمانى ضغوطا شديدة وعشان كده لازم يعرف إن جمهور الأهلى فى الانتصارات ذاكرته مثل السمك ينسى سريعًا ويطالب بالمزيد".



وأضاف: "موسيمانى لازم يعيد حساباته سريعا فلقد أخطأ فى إدارة مباراة سيمبا سواء فى التشكيل أو التغييرات أو الخطة، والليلة أمام الطلائع لازم يعيد حساباته ويرجع موسيمانى بتاع الوداد المغربى اللى كسب بره بهدفين ورجع كسب هناك بثلاثة أهداف".

وتابع: "لازم موسيمانى يرجع يلعب الكرة الجماعية ويعيد شخصية الأهلى التى فقدها فى مباراة سيمبا، ولازم موسيمانى يفتكر إن الطلائع ليس فريقا سهلا، فلولا توفيق الشناوى لما كان الأهلى توج بلقب كأس مصر".



وعلى الجانب الآخر، استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عددا من التغييرات على القوام الذى خاض به المارد الأحمر مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزانى، والتى خسرها الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمد مجدى قفشة إلى التشكيل الأساسي من جديد بعد غيابه عن المباراة الماضية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أيمن أشرف، والذى اقترب من العودة لتشكيل الأهلى رغم الأداء الجيد الذى يقدمه ياسر إبراهيم بجانب بدر بانون.

واستقر موسيمانى على إعادة حسين الشحات، الجناح الهجومى، إلى تشكيل الأهلي الأساسى بعد تعافيه التام من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر، كما ارتفعت فرص عمرو السولية فى العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه فى المباراة الماضية أمام بطل تنزانيا.