قمة نارية خارج التوقعات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج بـرصيد 49 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

ويدخل الفريقين المباراة من أجل تحقيق الفوز، حيث يسعى مانشستر يونايتد الوصيف لملاحقة جاره مانشستر سيتي المتصدر بفارق 13 نقطة، لإشعال المنافسة على اللقب رغم صعوبة تحقيقه في ظل توهج السيتيزين الذي حقق 20 فوز متتالي حتى الآن.

في المقابل يتطلع تشيلسي الذي تحسنت نتائجه مؤخرًا تحت قيادة توماس توخيل البديل لفرانك لامبارد، لاستعادة مركزه في المربع الذهبي والمؤهل لدوري الأبطال النسخة المقبلة.

وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين، في الدور الأول من الموسم الحالي، قد انتهت بالتعادل السلبي.