التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليج

يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 49 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة. واتفقت بعض الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع للفريقين والذي جاء كالتالي: تشيلسي حراسة المرمى: ميندي. خط الدفاع: روديجر - كريستنسن - أزبيليكويتا خط الوسط: ألونسو - جورجينيو - كوفاسيتش - ماونت خط الهجوم: فيرنر - جيرو - هودسون أودوي. مانشستر يونايتد حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: بايلي - ماجواير - لينديلوف خط الوسط: وان بيساكا - فريد - ماتيتش - شاو خط الهجوم: فيرنانديز - راشفورد - مارسيال.

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