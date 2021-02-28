وزير الرياضة: ندعم جميع المنتخبات المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس صباح اليوم، الأحد، خلال تدريباتهم استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية وكأس العالم والدورة البارالمبية بطوكيو.

وخلال اللقاء، أكد وزير الرياضة تقديمه كل الدعم المطلوب للمنتخب المصرى لخوض منافسات الدورة البارالمبية بطوكيو، مشيرا إلى أنه سيتابع عن كثب خلال الفترة المقبلة استعدادات جميع المنتخبات الوطنية المصرية فى مختلف اللعبات، والتى ستشارك فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة، فضلا عن متابعة متطلباتهم المالية والإدارية واللوجستية.



وأثنى لاعبو المنتخب المصري للطائرة جلوس على الزيارة المفاجئة للوزير لهم، مشيرين إلى حرصهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق ميدالية بارالمبية باسم مصر فى مختلف المنافسات التى سيخوضها المنتخب سواء القارية أو العالمية، وكذلك البارالمبية والمقرر إقامتها فى شهر أغسطس 2021 بطوكيو باليابان.

