كلوب: بقاء محمد صلاح في ليفربول مفيد له وللفريق

وقال يورجن كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو": "محمد صلاح تطور كثيرا خلال الفترة الماضية ووجوده مهم جدا للفريق، أتمنى أن يستمر في ليفربول لأطول فترة ممكنة".
وأضاف يورجن كلوب: "بقاء محمد صلاح مع ليفربول سيكون مفيدا له وللفريق أيضا".
كان محمد صلاح أثار الجدل مؤخرا بشأن مصيره مع ليفربول، بفتح الباب أمام إمكانية رحيله إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال حوار لصحيفة "آس" الإسبانية.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 17 هدفا.
ويستعد صلاح رفقة ليفربول، لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.
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