نشر وائل جمعة لاعب نادي الأهلي المعتزل، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وعلق وائل جمعة علي الصورة قائلا: "اللي هيقول لي أقرع أو لابس باروكة هياخد بلوك". واستقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جمعة يهدد جمهوره بـ "البلوك" بسبب شعره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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