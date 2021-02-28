نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز مباراة تشيلسي ضد مان يونايتد الأحد 28 فبراير 2021 في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي في مباراة قوية يأمل فيها كلا الفريقان تحقيق فوز لم يتمكنا من تحقيقه في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة السادسة على ملعب أولد ترافولد، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقان على ملعب الشياطين الحمر الساعين للعودة للتفوق على البلوز من جديد بعد أن حققوا الفوز في ثلاث مباريات من آخر خمس مباريات جمعت الفريقين في كافة البطولات، بينما البلوز لم يحقق فيها سوى انتصار وحيد، وتعادلا في مباراة وحيدة، وسينطلق موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشيلسي يستضيف مان يونايتد في مباراة قوية يأمل فيها رفاق توخيل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية مع مدربهم الألماني الذي حقق الفوز في كافة المباريات التي خاضها معهم منذ وصوله لتدريب الفريق خلفا للإنجليزي فرانك لامبارد فيماعدا مباراة وحيدة فقط جمعته مع ساوثهامبتون خارج ملعبه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله مينامينو أولا لأصحاب الأرض قبل أن يتعادل مونت للبلوز الذي عادوا سريعا للانتصارات في المباراة التالية التي التقوا فيها مع فريق أتلتيكو مدريد الأسباني في مباراة الذهاب بينهما بدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، والتي تمكن فيها الفريق الإنجليزي من تحقيق فوز ثمين بهدف دون رد عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو.

مانشستر يونايتد يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز ضد رفاق جيرو، واقتناص نقاط المباراة الثلاث منتشيا بتمكنه من تخطي دور الـ 32 في الدوري الأوروبي مؤخرا رغم تعادله على ملعبه أولد ترافولد سلبيا أمام ضيفه ريال سوسيداد الأسباني، ولكن تمكنه ذهابا من دك شباك منافسه على ملعبه برباعية دون رد أهلته بجدارة إلى دور الستة عشر، حيث أوقعته القرعة في مهمة صعبة أمام ميلان الإيطالي السائر على الطريق الصحيح للعودة لأمجاده من جديد هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حافظ فريق مانشستر سيتي على صدارة ترتيب البريمرليج بعدما تمكن من تحقيق فوز ثمين في الجولة السادسة والعشرين أمام وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ليقتنص ثلاث نقاط هامة يرفع بها فارق الأهداف مع أقرب منافسيه مانشستر يونايتد المتواجد في المركز الثاني إلى 13 نقطة، كما شهدت الجولة بالأمس مباراة قوية أخرى تمكن فيها أستون فيلا من تحقيق فوز ثمين أمام ليدز يونايتد خارج ملعبه بهدف دون سجله أنور الغازي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

6:30 توقيت مصر، وفلسطين.

7:30 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

8:30 توقيت الإمارات، وعمان.

6:30 توقيت الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

بي أن سبورت HD1.

بي أن سبورت HD2.

تعليق: رؤوف خليف.