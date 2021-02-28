موعد مباراة النصر وأبها اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب دوري محمد بن سلمان

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب مرسول بارك معقل العالمي مباراة النصر ضد أبها اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021 في الجولة الحادية والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الذي يشهد منافسة من العيار الثقيل على اللقب هذا الموسم بين العديد من الفرق يأمل النصر في أن يتواصل بقاؤه ضمنها للمنافسة على العودة لمنصات تتويج البطولة التي حققها بجدارة الموسم قبل الماضي، قبل أن يحقق الهلال اللقب الموسم الماضي، ويواصل النصر سعيه نحو العودة إلى المربع الذهبي والاقتراب من المنافسة على صدارة الترتيب المتواجد عليها حاليا فريق الشباب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، وفارق 13 نقطة حاليا عن النصر، وسينطلق موعد مباراة النصر وأبها اليوم في الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة في ختام موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي الذي يشهد مباريات عديدة أخرى لفرق الهلال والاتحاد بينما تم تأجيل مباراة الشباب ضد ضمك إلى الغد.

النصر يستضيف أبها في مباراة قوية يأمل فيها العالمي مواصلة تحقيق الانتصارات التي عاد إليها بتحقيق انتصار ثمين أمام الهلال حامل اللقب في الجولة الماضية بهدف دون رد تكفل بتسيجله مارتينيز في الدقيقة 21 من المباراة التي أقيمت على ملعب النصر الذي استعاد أخيرا ذاكرة الانتصارات بعد أن حاد عنها لندة ثلاث جولات في الدوري السعودي تعادل خلالها خارج الديار أمام النصر بهدف لكل فريق سجله عبد الرازق حمد الله من ركلة جزاء لفريقه الذي تلقى خسارة أليمة بعد تلك المباراة أمام الشباب برباعية دون رد، قبل أن يتلقى خسارة أخرى خارج ملعبه ضد القادسية بهدف دون رد ليفقد ثمانية نقاط في ثلاث جولات، قبل أن يحقق الفوز ضد الهلال الذي رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب حاليا.

فريق أبها يأمل في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية ضد النصر وتكرار انتصاره الذي حققه في مباراة الذهاب أمام العالمي في الجولة السادسة، حيث تمكن أبها وقتها من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة تقدم فيها أيمن يحيى سالم للنصر أولا، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من عمل ريمونتادا وقلب النتيجة لفوز بهدفين سجلهما هداف الفريق كارلوس ستراندبيرغ ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة يأمل في تكرارها ليوقف سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بعد أن تلقى الخسارة في المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها في الدوري ليواصل فقدان النقاط ويتراجع إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ترتيب دوري محمد بن سلمان الآن

موعد مباراة النصر وأبها اليوم

8:30 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

9:30 توقيت الإمارات، وعمان.

6:30 توقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد أبها