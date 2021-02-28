نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، مقطع فيديو قديم له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلق أحمد حسن على الفيديو قائلا: "شكرًا لأبطال جيل ٩٨، تمر الأيام وتمضي السنين ويرحل الأحباب ويُصبح الأمس القريب أجمل ذكريات ولكن يبقى التاريخ دائمًا منصفا وشاهِدًا ومَوْثِقًا ومخلدًا لكل النجاحات والإنجازات". وأضاف: "شكرًا لأبطال جيل ٩٨.. تحدينا الظروف وصنعنا الفرحة في قلوب المصريين".

ٍ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حسن يستعيد ذكرى أبطال أفريقيا 98 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.