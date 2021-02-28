جمال يقود الهجوم.. بسيوني يستقر على تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي

استقر عبد الحميد بسيوني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها اليوم، الأحد، بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف وخالد سطوحي وعلي الفيل " إسلام جمال" وأحمد هاني "حسن محمد"

خط الوسط: مهند لاشين وعمرو السيسي ومحمد شحاتة

خط الهجوم: أحمد سمير وإبراهيما كونيه وعمرو جمال