أزمة محتملة و4 تحديات جديدة.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد؟

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على شيفيلد يونايتد اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب برامول لين، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد شيفيلد:

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مباراة اليوم، تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق في الفترة الماضية.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وإيفرتون.

في المقابل، يطمح شيفيلد يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة للقتال من أجل البقاء في البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد في المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد:

1- أزمة محتملة:

طالبت بعض جماهير نادي ليفربول، خلال الأيام القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المدرب الألماني يورجن كلوب، بمنح النجم المصري محمد صلاح شارة القيادة أمام شيفيلد يونايتد. وجاءت مطالب الجمهور بسبب رفض فينالدوم لنادي ليفربول، واقترابه من مغادرة الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد فينالدوم رقم 4 في ترتيب حاملي شارة القيادة، بعد هندرسون وميلنر وفان دايك، لكن الثلاثي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة. ساديو ماني وروبرتو فيرمينو من المقرر أن يشاركا في المباراة، وسيكونا الأحق بارتداء الشارة بعد فينالدوم. لكن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد يكافئ محمد صلاح على تألقه مؤخرا، ويمنحه الشارة أمام شيفيلد، في ظل غياب قادة الفريق الأساسيين. كان محمد صلاح أعرب عن استيائه من يورجن كلوب، بسبب عدم منحه الشارة في مباراة ميتييلاند الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا.

عدم منح كلوب الشارة لـ محمد صلاح في مباراة اليوم، قد يستبب في أزمة جديدة بين النجم المصري والمدرب الألماني.

3 تحديات جديدة:

تنتظر محمد صلاح العديد من التحديات في مباراة اليوم أبرزها:

1- إنقاذ الفريق من داومة النتائج الكارثية باعتباره نجم الريدز الأول هذا الموسم بدون منازع.

2- تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 17 نقطة، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

3- مواصلة التألق خارج الدريار، بالتسجيل للمرة الرابعة على التوالي.

4- مواصلة الزحف نحو دخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي، بتسجيله الهدف الـ 93.