محسن عبد المسيح: الأهلي فرغ الإسماعيلي من نجومه.. فيديو

أكد محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي السابق أن النادى الأهلي قام بتفريغ قلعة الدراويش من النجوم.

قال محسن عبد المسيح خلال حواره لصدى البلد: النادى الأهلي قام بتفريغ قلعة الدراويش من النجوم عبر سياسة الشراء والتعاقد معهم.

أضاف: الأهلي قام بتفريغ الإسماعيلي من النجوم فى جيل ٢٠٠٣ عندما تعاقد مع كوكبة من نجوم الدراويش مثل محمد بركات وعماد النحاس وسيد معوض وإسلام الشاطر ومحمد عبدالله وخالد بيبو ومن بعدهم أحمد فتحى وعبدالله السعيد وذلك ليس تقصيرا من إدارة الإسماعيلي ولكن ظهر ذلك واضحا بعد الاحتراف المزيف فى الدورى المصرى.

استطرد: حسن حمدى رئيس الأهلي آنذاك تولى رئاسة وكالة الأهرام للإعلانات وساهم ذلك فى حسم صفقات انتقال لاعبي الدراويش إلى القلعة الحمراء.

وروى محسن عبد المسيح واقعة طريفة خلال مشواره الكروى وقال: الراحل محمد حازم كان خفيف الظل ويقوم بعمل مقالب فى زملائه عن طريق قيامه بارتداء قناع مخيف ويظهر به فجأة وفى إحدى المرات طلب أحد زملائه الراحلين منه ارتداء وجه مخيف فأجابه قائلا: أنت وشك يخوف أكثر من القناع ودخلنا حينها فى وصلة ضحك.

وعن المواقف التى أصابته بالحزن قال: واجهت موقفا سيئا فى مشوارى المروى حينما كان الإسماعيلي يواجه فريق المنصورة وفوجئت بلاعب فى صفوف المنافس دون ذكر اسمه يسيء إلى شخصى ويطلق ألفاظا خارجة وتطرق إلى الدين.