رسميا .. شالكه الألماني يقيل جروس بعد خماسية شتوتجارت

أعلن نادي شالكه الألماني، في بيانًا رسميًا، اليوم، الأحد، إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، بجانب اعفاء بعض موظفيه من مناصبهم.

وجاء قرار إقالة كريستيان جروس بعد تعرضه للهزيمة الـ 8 مع شالكة، حيث تلقى الفريق خسارة قاسية مساء أمس، السبت بـ 5 أهداف لهدف عندما حل ضيفا على شتوتجارت.

وقال النادي في بيانه: "قررت الإدارة إقالة كريستيان جروس ومساعده رينير فيدماير، واعفاء كل من يوشين شنايدر المدير الرياضي، وساشا ريث منسق قسم اللاعبين المرخصين، وفيرنر لوثارد رئيس قسم أداء اللاعبين المرخصين، من مناصبهم".

ولم يكشف شالكه عن هوية المدرب البديل لكريستيان جروس، مدرب الزمالك الأسبق.