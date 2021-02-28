انطلاق التدريبات الرئيسية لمنافسات التراب في كأس العالم للرماية

انطلقت صباح اليوم الأحد التدريبات الرئيسية لمنافسات فئة التراب ببطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب، التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الاول غدًا الإثنين على ملاعب نادي الصيد بالسادس من أكتوبر وحتي الخميس المقبل، بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

ويشارك المنتخب المصري بقائمة قوية في منافسات التراب تتكون من : أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة و أحمد قمر ومصطفى حنيش و إسلام أبو بكر ماجى عشماوى و نوريهان فوزان و نادين أيمن وسحر طلعت مصطفى و مريم طارق.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".