استعدادا للأهلي .. أشغال شاقة فى معسكر الإسماعيلي بالعين السخنة

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى ، بقيادة البوسنى يوفيتش حالة الطوارئ للقصوى داخل معسكر الفريق بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة الأهلى 10 مارس المقبل بمنافسات الدوري الممتاز .

وانتظم الإسماعيلى، فى معسكر مغلق بالعين السخنة، أملا فى تصحيح الأخطاء التى وقع بها الفريق خلال الفترة الماضية ، وتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى والتى لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للدراويش .

ويعيش الإسماعيلى واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق فى ظل تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وتلقى العديد من النتائج السلبية، مما أدى إلى وقوعه فى المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإسماعيلي لمعسكر العين السخنة كلا من :

حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد مجدي و كمال السيد.

خط الدفاع: مصطفى زناري و محمد عمار و محمد هاشم و مروان الصحراوي و أحمد فتحي كاستيلو و محمد مصيلحي و عمر هنيدي و عبد الله جمعة و حسين السيد و رضوان شريفي.

خط الوسط: نادر رمضان و محمد بيومي و عماد حمدي و عمر الوحش و محمد حسن و محمد الضرف و مصطفى فارس و محمد صادق و أحمد مدبولي و زياد طارق و أحمد مصطفى و عبد الرحمن مجدي و محمد عبد السميع.

خط الهجوم: آري بابل و شكري نجيب و محمد الشامي و بينسون شيلونجو و فخر الدين بن يوسف.

وشهدت الساعات الماضية انتظام محمود دونجا لاعب الدراويش داخل معسكر الفريق بالعين السخنة بعد تعافيه التام من الإصابة بفيروس كورونا .