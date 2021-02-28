استعدادا للأهلي .. أشغال شاقة فى معسكر الإسماعيلي بالعين السخنة

رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى ، بقيادة البوسنى يوفيتش حالة الطوارئ للقصوى داخل معسكر الفريق بالعين السخنة، استعدادا لمواجهة الأهلى 10 مارس المقبل بمنافسات الدوري الممتاز .
وانتظم الإسماعيلى، فى معسكر مغلق بالعين السخنة، أملا فى تصحيح الأخطاء التى وقع بها الفريق خلال الفترة الماضية ، وتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى والتى لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للدراويش .
ويعيش الإسماعيلى واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق فى ظل تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وتلقى العديد من النتائج السلبية، مما أدى إلى وقوعه فى المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الإسماعيلي لمعسكر العين السخنة كلا من :
حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد مجدي و كمال السيد.
خط الدفاع: مصطفى زناري و محمد عمار و محمد هاشم و مروان الصحراوي و أحمد فتحي كاستيلو و محمد مصيلحي و عمر هنيدي و عبد الله جمعة و حسين السيد و رضوان شريفي.
خط الوسط: نادر رمضان و محمد بيومي و عماد حمدي و عمر الوحش و محمد حسن و محمد الضرف و مصطفى فارس و محمد صادق و أحمد مدبولي و زياد طارق و أحمد مصطفى و عبد الرحمن مجدي و محمد عبد السميع.
خط الهجوم: آري بابل و شكري نجيب و محمد الشامي و بينسون شيلونجو و فخر الدين بن يوسف.
وشهدت الساعات الماضية انتظام محمود دونجا لاعب الدراويش داخل معسكر الفريق بالعين السخنة بعد تعافيه التام من الإصابة بفيروس كورونا .
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