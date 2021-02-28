أيام صعبة.. بطل مصر في رفع الأثقال يهاجم الاتحاد الدولي

شن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، هجوما عنيفا على الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب تعنته مع مصر.

وكتب محمد إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

-عام ونصف خارج حدود المنتخب ولم يظهر أى عينة إيجابية لأى لاعب من إختبارات تحليل المنشطات الدولية المفاجئة.

- عام ونصف من التحقيقات ومن ثم تشكيل لجنة تيسير أعمال عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية للاتحاد المصرى لرفع الأثقال لاستكمال النشاط المحلى و الطريق حتى أولمبياد طوكيو 2021.

- بعد 48 ساعة من تشكيل لجنة تيسير الاعمال يعلن الاتحاد الدولى عن ثلاثة عينات إيجابية من النشاط المحلى لموسم 2010 لم يثبت إيقافهم حينها ورقيًا ولأول مرة فى التاريخ تظهر عينات محلية والأغرب أنها بعد عشرة أعوام على صفحة الاتحاد الدولى ويكتبوا كود رقم العينة باسم البلد ولم يكتبوا أنها عينات قديمة محلية وتعود لما قبل عشرة أعوام.

-تصدير مشهد أن مصر ترعى المنشطات فى رفع الأثقال على الرغم أن هذا الملف يقع فيه أكثر من 12 دولة على مستوى العالم من جميع القارات يثبت أن هناك أعداء لا يريدون أن يرونها مجددا على المنصات العالمية بأى وسيلة ويبحثون عن أى خطأ، والتاجر لما يفلس بيدور فى دفاتره القديمة.

-أيام صعبة واللى جاى مش معروف آخره ولكن الله معنا وكل أقداره لنا الخير، وطول عمرنا فى الشدة إيد واحده وهنعديها بإذن الله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.