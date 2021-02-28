الدوري المصري.. علاء عبدالعال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة البنك الأهلي

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالأتى :

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي

خط الوسط: إيمانويل إيجبتور، عبد العزيز موسى ، أحمد خالد .

خط الهجوم : أحمد صغيري، أحمد الألفي ، أحمد عبدالظاهر .

ويمتلك أسوان 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.