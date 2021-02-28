الدوري المصري.. علاء عبدالعال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة البنك الأهلي

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها بعد قليل على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل أسوان كالأتى :
حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمد جابر، محمود شبانة، أحمد سالم صافي
خط الوسط: إيمانويل إيجبتور، عبد العزيز موسى ، أحمد خالد .
خط الهجوم : أحمد صغيري، أحمد الألفي ، أحمد عبدالظاهر .
ويمتلك أسوان 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.
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