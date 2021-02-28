فاردي يقود الهجوم.. تشكيل ليستر سيتي لمواجهة آرسنال بـ الدوري الإنجليزي

أعلن بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: شمايكل خط الدفاع: توماس - إيفانز - سونيكر - كاستاني. خط الوسط: تيليمانس - ريكاردو - نديدي. خط الهجوم: بارنيز - إيهانتشو - جيمي فاردي. ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الـ 11 بـ 43 نقطة.

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