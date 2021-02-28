صديق عمره.. الموت يفجع خالد الغندور

تلقى الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، خبرًا صادمًا، اليوم، الأحد، بشأن وفاة صديق عمره في حادث سير.وكتب الغندور عبر صفحته على "فيسبوك": "وفاة صديق عمري منذ الطفولة أيمن عادل في حادثة عربية علي طريق شرم الشيخ".
وأضاف: "الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي يا أحلى ذكريات حياتي معاك".
وأتم: "أتمنى من الجميع الدعاء له".
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