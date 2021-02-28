نجم الإسماعيلي: الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد.. فيديو

أكد محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي السابق، أن النادى الأهلى أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قرر عرضه للبيع.

وقال محسن عبد المسيح فى حواره لصدى البلد: حقيقة الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قام بعرضه للبيع رغم أن اللاعب تخلى عن الانضمام إلى نادى الزمالك نظير ٤٠ مليون جنيه.

وأضاف: الإسماعيلي قام ببيع عبدالله السعيد إلى الأهلي نظير ٦ ملايين و٧٥٠ ألف جنيه وحصلنا على ٥ ملايين كاش والباقى تم صرفه عبر شيك تم تحصيل قيمته من القلعة الحمراء.

وتابع: عبدالله السعيد يحب النادي الأهلي وكان بالإمكان تعرضه للإيقاف حينما قام بالتوقيع على ناديين وعندما طلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب العودة إلى النادي والتخلى عن عرض الزمالك رحب لكن إدارة الأهلى فاجأت اللاعب بعرضه للبيع فى موقف استغربت من اتخاذه.

ولفت إلى أن اللاعب حصل حينها على الضوء الأخضر من إدارة الكرة بالنادى الأهلي بالبحث عن مصلحته فى أى ناد آخر الأمر الذى شجعه على التوقيع على عقود فى الزمالك.

وعن تجربة الاستثمار في نادي بيراميدز قال: أرى أن هناك خطأ إداريا داخل النادي السماوى الذى لم يحصل على بطولة حتى الآن وإنجازاته فقط الفوز على النادى الأهلى.