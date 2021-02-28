الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يضرب آرسنال بهدف مبكر.. فيديو

أحرز فريق ليستر سيتي الهدف الأول في شباك آرسنال، في المباراة التي تجمعهما، حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي. جاء هدف ليستر سيتي عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السادسة. وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: تيرني - ماري - ديفيد لويز - سيدريك. خط الوسط: تشاكا - محمد النني - روي. خط الهجوم: ويليان - نيكولاس بيبي - لاكازيت. بينما بدأ ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل الأتي: حراسة المرمى: شمايكل خط الدفاع: توماس - إيفانز - سونيكر - كاستاني. خط الوسط: تيليمانس - ريكاردو - نديدي. خط الهجوم: بارنيز - إيهانتشو - جيمي فاردي. ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الـ 11 بـ 43 نقطة.

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