ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للشباب عبر تطبيق clubhouse

نظمت وزارة الشباب و الرياضة و الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان اليوم ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية للشباب و النشء عبر تطبيق clubhouse .

تناولت ورشة العمل محور الشباب و المهارات الحياتية و التكنولوجية و المستقبلية، حيث ناقش المشاركون اهمية الشمول الرقمى للشباب و توفير البرمجيات المفتوحة للشباب لتعلم المهارات التكنولوجية المستقبلية بالاضافة إلى مناقشة بعض الحلول المقترحة لدمج الشباب فى مناخ البحث العلمى والابتكار

بالإضافة إلى مناقشة الحلول المبتكرة للقضاء على الأمية الهجائية لدى الفئة العمرية ما بين ١٢ إلى ٣٥ سنه و التى تمثل ١٢.١٪؜ و الوصول بها إلى نسبة ٧٪؜ و التى تمثل الصفر الافتراضي و دعم فلسفة التعلم مدى الحياة والتعليم المستمر.

ادار الحوار عبر تطبيق clubhouse مصطفى مجدي منسق إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب بمشاركة حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لCSR مصر واحمد هانى عبد الرحمن رائد الأعمال و أحمد جلال حماد أحد الشباب المشاركين فى مشروع ميكنة الضرائب.