عاصفة مصرية في تركيا.. صحف إسطنبول تتغنى بتألق "الأناكوندا" مصطفى محمد

إيرزوروم سبور، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، السبت، علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

سلطت الصحف التركية الضوء على تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي، وقيادة فريقه للفوز على

ووصل مصطفى محمد إلى 6 أهداف، خلال 6 مباريات خاضها مع جالاتا سراي، منذ انتقاله إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادما من الزمالك.

ماذا قالت الصحف التركية على تألق "الأناكوندا" مصطفى محمد؟

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