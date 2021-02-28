ووصل مصطفى محمد إلى 6 أهداف، خلال 6 مباريات خاضها مع جالاتا سراي، منذ انتقاله إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، قادما من الزمالك.
ماذا قالت الصحف التركية على تألق "الأناكوندا" مصطفى محمد؟
الصباح:
الأناكوندا يسجل.. مصطفى محمد يهز الشباك كلما يشارك
Haber 7:
عاصفة مصطفى محمد.. المهاجم المصري يسجل نفس عدد أهداف فالكاو هذا الموسم
Haberler:
مصطفى محمد يسجل هدفين ويدمر السوشيال ميديا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصفة مصرية في تركيا.. صحف إسطنبول تتغنى بتألق "الأناكوندا" مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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