فى غياب خالد جلال.. تشكيل البنك الأهلى لمواجهة أسوان بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة أسوان، في المباراة المقررة في الثانية والنصف من عصر اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل البنك الأهلى كالآتي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي.
خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد دبش، أحمد ياسين وبهاء مجدي.
خط الوسط: فالديميرو ستريلا، معروف يوسف ، محمد حامد.
الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياورا ، فادي فريد.
ويقود البنك الأهلي في مباراة اليوم، أمير عزمي مجاهد، المدرب العام للفريق، في ظل غياب خالد جلال، الذي أعلن النادي إصابته بفيروس كورونا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني، محمود قاعود، محمود السيد، أحمد شرويدة، عاصم صلاح، أمير مدحت، كريم بامبو، محمد مثناني ومحمد عصام.
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