وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس"، بهدف تدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لهم من خلال إعدادهم لسوق العمل، وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة وفق بنود البروتوكول بترشيح الشباب الراغبين في الحصول على المنح التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، والمتابعة الكاملة للتدريبات، وتوفير مكان ملائم لاستقبال واجراء مقابلات مع المتقدمين للمنحة، وإشراك الشباب الخريجين الذين تم تدريبهم بالأكاديمية في ملتقيات التوظيف وفق الوظائف المتاحة لدى شركات القطاع الخاص المشاركة بالملتقيات، وإتاحة الهيئات الشبابية والرياضية لاستضافة الدورات التدريبية في مختلف المحافظات.

وبموجب البروتوكول، تقوم الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات بتوفير المدربين المعتمدين لتدريب وتأهيل الشباب المرشحين للمهن والبرامج التدريبية المتفق عليها، وتوجيه الشباب المتدربين للتسجيل في منصة "ناس" لتسهيل البحث عن وظائف مناسبة لهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على توجه الوزارة نحو التميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري من خلال التدريب وفقًا لمحاور التنمية الشاملة، والعمل على تنمية الوعي الثقافي والعملي وإطلاق المهارات الإبداعية للتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصاديًا.

وأضاف الوزير أنه من خلال البروتوكول سيتم العمل على تنمية مهارات الشباب والتأهيل المهنى لهم في إطار المساهمة المجتمعية مع تطوير الفكرة مستقبلًا.

من جانبه أعرب المهندس كريم سامي سعد رئيس الأكاديمية عن بالغ سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول التعاون لتنمية مهارات وقدرات الشباب ، وكذا رفع كفاءة مدربي الوزارة.

بدوره قال اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب إن التعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات يأتي متوافقًا مع رؤية مصر لشبابها، وإعداد الشباب مهنيا، وتحفيزهم من مختلف التخصصات باحتراف العمل المهني والوظيفي، لافتًا إلى أن نتاج التعاون سيتبلور في إخراج شاب متدرب محترف.

وقع على البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو عز الدين محمد العضو المنتدب.