ميدو يحضر مران بيراميدز

تواجد الكابتن أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز في تدريب فريق الكرة والذي جرى ظهر اليوم، بملعب الدفاع الجوي، في أول ظهور رسمي.

وأعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي تعيين ميدو مستشارا فنيا للنادي بجانب عمله قائما بأعمال المتحدث الرسمي للنادي في المرحلة المقبلة.

وحضر المهندس ممدوح عيد المران ورافقه الكابتن أحمد حسام، في حضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وحفروا اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.