الدوري الإنجليزي .. آرسنال يقلب الطاولة على ليستر في الشوط الأول ويتقدم 2-1

تقدم فريق آرسنال على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم ليستر سيتي بهدف مبكر عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

ونجح آرسنال في إدراك التعادل عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة 39، قبل أن يضع لاكازيت الجانرز في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.