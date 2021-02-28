استدعاء ثلاثي النجوم لمنتخب الناشئين

تلقت إدارة نادي النجوم لكرة القدم خطابًا رسميًا من الإتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثلاثي أحمد محمد متولي الشهير بـ "أبو جبل" وعلي مختار عبد الوهاب ويوسف محمود محمد لاعبي فريق النجوم تحت 15 عامًا "مواليد 2006" ، وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين للفئة العمرية ذاتها بقيادة مؤمن سليمان والذي يُقام بالملعب الفرعي بإستاد القاهرة إعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الخامس من مارس المقبل ويستمر لمدة يومين.

وشدد إتحاد الكرة على تواجد اللاعبين المذكورين غدًا الأثنين بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك لعمل إختبار طبي لفيروس الكورونا قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد محمد أبو جبل يشغل مركز المهاجم ، فيما يشغل اللاعب علي مختار مركز وسط المدافع ، بينما يلعب اللاعب يوسف محمود عبد الكريم في مركز الظهير الأيمن.