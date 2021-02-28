أول تحرك رسمي .. رئيس اتحاد اليد يطعن على قرار إيقافه

قرر هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، تقديم تظلم للاتحاد الدولي ضد قرار إيقافه لمدة عام، والذي صدر مؤخرا بسبب خرقه لقواعد الفقاعة الطبية خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم الأخيرة.
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى قرارا بإيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.
وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.
وتعرض قرار الاتحاد الدولي للعديد من الانتقادات خاصة بعد نجاح الدولة المصرية واتحاد اليد في تنظيم البطولة، وتقديم المنتخب الوطني أداء مشرفا في هذا المحفل العالمي.
وقال هشام نصر: إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام عقوبة الاتحاد الدولي، وأنه قرر الاستعانة بمحام مصري وآخر أجنبي من أجل تقديم طعن لدى المحكمة الرياضية حال أصر مسئولي الاتحاد الدولي على العقوبة.
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