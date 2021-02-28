شوط أول سلبي بين أسوان والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين أسوان ومنافسه البنك الأهلى في المباراة المقامة حاليا علي ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021. وأضاع عمرو الحلواني ضربة جزاء لفريق أسوان في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. وبدأ أسوان المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمي: عمر رضوان خط الدفاع: عمرو الحلواني - محمود شبانة - محمد جابر - سالم صافي خط الوسط: إيمانويل إيجبتور - احمد صغيري - عبدالعزيز موسي خط الهجوم: احمد خالد - احمد عبدالظاهر - احمد الألفي البدلاء : خالد وليد - السيد فريد - هيثم الفيل - سولمون منساه - احمد بلية - عمر الداحي - عمرو رضا - حمزة مجدي - محمد جمال تريكة. وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود الزنفلي الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد دبش - محمد حامد - بهاء مجدي الوسط: فالديمير - ستريلا - معروف يوسف - أحمد ياسين الهجوم: محمد بسيوني - موسى دياورا - فادي فريد ويمتلك أسوان 17 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يقع البنك الأهلى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

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