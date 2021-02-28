محسن عبدالمسيح : جيهان السادات وراء انتقالي للإسماعيلي وبعنا حجازي لـ فيرونتينا .. فيديو

قال محسن عبدالمسيح عبر حواره لـ "دوت الخليج": كنت عضوا فى مجلس إدارة نادى الإسماعيلي آنذاك وقمنا ببيع أحمد حجازى مدافع الدراويش إلى نادى فيرونتينا الإيطالي عن طريق التصويت خلال إجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور رأفت عبدالعظيم عام 2011 وقمت بعرض الجانب الفني ومدى إستفادة النادى جراء بيع اللاعب من النواحى المادية.

كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي كواليس تدخل جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإنتقاله من نادى الشمس إلى قلعة الدراويش إلى جانب تفاصيل بيع أحمد حجازى مدافع الفريق السابق إلى نادى قيرونتينا الإيطالي.

أشار إلى أن الرافضين كانوا خمسة أعضاء وإثنين فقط الموافقين لافتا إلى قيامه بطرح رؤيته الفنية فى عملية بيع اللاعب وتحثدت لمدة خمس دقائق وبعدها وافق السبعة أعضاء بالإجماع وتم بيع أحمد حجازي إلى النادى الإيطالي نظير مليون ونصف المليون يورو.

استطرد : المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى السابق كان سببا وراء رحيلى عن الإسماعيلي وأيضا رحيل عماد سليمان وعلى أبو جريشة بدون إبداء أى أسباب واضحة ولا يحب الإختلاف معه.

لفت إلى أن المجالس المعينة على مدار مسيرة الإسماعيلي الكروية لم تضر قلعة الدراويش مشيرا إلى أن المجلس المعين الذى كان ضمن أعضائه عام 2011 نجح فى إنهاء أزمة كافة مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد بيع الثنائى عبدالله السعيد وأحمد حجازى.

أضاف: السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعشق قلعة الدراويش وهى التى كانت سببا رئيسيا وراء إنهاء صفقة إنتقالي من نادى الشمس إلى قلعة الدراويش بعد إحدى المباريات التى شاركت بها بقميص فريق الشمس آنذاك.