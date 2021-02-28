الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام جنوى

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوى على ملعب جيوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإيطالي: وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش خط الدفاع: دارميان - باستوني - دي فري - سكرينار. خط الوسط: باريلا - بروزفيتش - إريكسن. خط الهجوم: بيريسيتش - لاوتارو مارتينيز - لوكاكو. ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 12بـ 26 نقطة.

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