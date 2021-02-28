أرقام هامة لـ الأهلى وطلائع الجيش بالدوري قبل مواجهة اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى مواجهة قوية عندما يستضيف طلائع الجيش مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف، ولديه 5 مباريات مؤجلة.

وفى المقابل، طلائع الجيش يدخل المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 7 لقاءات، أحرز لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 17 غيرها.

على الجانب الآخر، استقر موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على عودة محمد مجدى قفشة إلى التشكيل الأساسي من جديد بعد غيابه عن المباراة الماضية، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أيمن أشرف، والذى اقترب من العودة لتشكيل الأهلى رغم الأداء الجيد الذى يقدمه ياسر إبراهيم بجانب بدر بانون.

واستقر موسيمانى على إعادة حسين الشحات، الجناح الهجومى، إلى تشكيل الأهلي الأساسى بعد تعافيه التام من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر، كما ارتفعت فرص عمرو السولية فى العودة للتشكيل الأساسي بعد غيابه فى المباراة الماضية أمام بطل تنزانيا.

ومن المقرر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف "ياسر إبراهيم" ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدى فتحى "أليو ديانج" وعمرو السولية ومجدى قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وجونيور أجايي "كهربا" والتر بواليا "محمد شريف".