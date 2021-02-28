طارق مصطفى يستعيد ذكريات أمم أفريقيا 98 بصورة مع الجوهري والعميد

استعاد طارق مصطفى لاعب الزمالك الأسبق، ذكريات تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام "1998" وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر طارق مصطفي صورة له رفقة الراحل محمود الجوهري وأحمد حسن عميد لاعبي العالم وعلق قائلًا :"يوم 28/2 فوز منتخب مصر بطولة امم افريقيا ٩٨ بهدفين من اخراج الجنرال كابتن جوهري الله يرحمه". وكان "الصقر" قد سجّل الهدف الأول لمنتخب مصر في المباراة النهائية، وأضاف طارق مصطفى الهدف الثاني للفراعنة، وفازت مصر 2-0 لتتوج بكأس البطولة.

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