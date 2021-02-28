فرق الطموح.. تألق مصطفى محمد يفتح النار على رمضان صبحي

خطف مصطفى محمد لاعب الزمالك بعد احترافه في فريق جالطة سراي التركي علي سبيل الاعارة، الانظار خصوصا بعد تألقه وتسجيله لعدد كبير من الأهداف في وقت قصير بالدوري التركي .

وخاض مصطفي محمد، 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف خلال جميع البطولات التي خاضها برفق الفريق التركي .

وحاولت الجماهير ربط تألق مصطفي محمد صاحب الـ 24 بهبوط أداء ومستوى نجم الأهلي السابق رمضان صبحي الذي سبب ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية بعد انتقاله لنادي بيراميدز في صفقة قياسية .

وانتقل رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز قادما من نادي هدرسفيلد بعد تجربة احتراف في الدوري الانجليزي لم يكتب لها النجاح .

انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لم يكن الازمة الوحيدة انما تصريحاته بعد الانضمام للفريق الحديث سببت جدل كبير حيث قال انه انتقل بيراميدز من أجل الطموح .

وفي نهاية الموسم نجح الأهلي في الفوز ببطولة دورى ابطال افريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية والتتويج ببطولة كأس مصر .

ونرصد لكم ابرز ارقام الثنائي :

قاد النجم المصري مصطفي محمد، فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

- لعب مصطفي محمد مع جالطة سراي 6 مباريات في الدوري وسجل 6 أهداف.



وقبل خروجه للإحتراف بدأ مصطفي محمد كناشئ في نادي الزمالك ثم انتقل الي فريق طنطا علي سبيل الاعارة في 2017 وسجل 7 أهداف

ثم انتقل الاناكوندا الى فريق طلائع الجيش وسجل 12 هدف وصنع 5 أهداف خلال 29 مباراة لعبها .

وبعدها عاد لبيته الزمالك بعد أداءه القوي وسجل 22 هدف وصنع 4 أهداف لزملائه خلال 33 مباراة لعب أكثرها في موسم 2019-2020

في 4 يونيو 2020 رشحت مجلة فرانس فوتبول نجم الزمالك للاحتراف في أوروبا ضمن أفضل ثلاثي صاعد في أفريقيا .

- رمضان صبحي

ظهوره الأول كان خاطف للأنظار خصوصا داخل النادي الاهلي احد اكبر الاندية ومشاركته بشكل أساسي .

انتقل للاحتراف في ستوك سيتي الإنجليزي في 2016 و لعب 41 مباراة سجل ثلاثة أهداف فقط .

ثم انتقل إلى هيديرسفيلد تاون ولعب أربعة مبارايات ولم يسجل أهدافا ثم عاد صبحي لـ الأهلي علي سبيل الاعارة

2018-2019 لعب 18 مباراة وسجل هدفين و7 مباريات في بطولة دوري الأبطال

موسم 2019-2020 شارك رمضان صبحي في 6 مباريات وسجل 4 أهداف وشارك في 3 مباريات في دورى ابطال افريقيا وسجل هدف وحيد .

ومع فريق بيراميدز في الموسم الحالي لعب 15 مباراة وسجل 6 أهداف .