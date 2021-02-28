لقطة فريدة .. شاهد غيرة طفل تدفعه لإنقاذ فريقه من هدف محقق بـ الدوري الجزائري

في لقطة فريدة بملاعب كرة القدم أذهل طفل " حامل كرات" الجميع ، بمباراة هلال شلغوم مع مولودية باتنة، ضمن منافسات مسابقة دوري الرديف الجزائري " الدرجة الثانية".

وانفرد فريق أحد لاعبي فريقه مولودية باتنة بحارس هلال شلغوم وسدد الكرة في المرمى، لكن غيرة الطفل حامل الكرت، دفعته لاقتحام أرضية الملعب، وإنقاذ فريقه من الهدف.

واحتسب الحكم الكرة ركلة جزاء بعد منع الطفل من دخولها المرمى، لينجح فريق مولودية باتنة في تحويلها إلى هدف.