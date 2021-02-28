نصرة عيد: نحترم كل المنافسين.. ولن نتنازل عن لقبي الدوري وكأس مصر

أبدت نصرة عيد قائد فريق «سيدات يد الأهلي»، سعادتها بالفوز الذي تحقق على حساب سبورتنج مساء أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري، وأكدت أن الفريق لن يتنازل عن لقبي الدوري وكأس مصر هذا الموسم.

وقالت نصرة: إن مواجهة سبورتنج كانت صعبة للغاية، لكن «سيدات يد الأهلي» لعب بشكل جيد على مدار اللقاء؛ من أجل تحقيق الفوز، الذي منحنا ثقة كبيرة، قبل مواجهة سبورتنج مرة أخرى في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأضافت أن لديها ثقة كبيرة في استعادة لقب بطولة الدوري، كما أن الأهلي يحترم كل المنافسين، ولديه ثلاث مباريات مقبلة أمام مدينة نصر وأصحاب الجياد والشمس، وهدف الفريق هو الفوز بها، وحصد النقاط التسعة والصعود للدورة المجمعة.

وأكدت نصرة أن الفريق تنتظره مواجهة قوية في نصف نهائي كأس مصر أمام سبورتنج، وسيتم الاستعداد لها بقوة، خاصة أنها مباراة لا تعوض، وهدف لاعبات الفريق حصد لقبي الدوري وكأس مصر.

ووجهت نصرة عيد، الشكر لجمهور الأهلي الذي يحرص على مساندة الفريق بكل قوة خلال الفترة الماضية، متعهدة بالحصول على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وحقق فريق سيدات يد الأهلي، الفوز على سبورتنج بنتيجة 24-23، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري العام برصيد ٧٧ نقطة من ٢٦ مباراة في البطولة.