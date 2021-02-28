صدمة لـ شحاتة .. إصابة صانع ألعاب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

أكد نادي الجونة، إصابة إسلام رشدي، صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق.
وأعلن النادى خضوع إسلام رشدي اليوم الأحد، لإجراء عملية الرباط الصليبي، في أحدى مستشفيات القاهرة، ليتأكد غيابه عن الفريق حتي نهاية الموسم الجاري.
وتلقى الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة صدمة كبيرة بإصابة إسلام رسدى خاصة إنها تعتبر هذه هي الإصابة الثانية للاعب بقطع في الرباط الصليبي بعدما سبق وتعرض لنفس الإصابة في 2019 الماضي.
ويستعد الجونة لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.
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