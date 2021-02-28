بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات وجهاز الرياضة للقوات المسلحة

وقع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بروتوكول تعاون مع جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتبادل الأنشطة الرياضية التي تخدم المشروعات القومية الرياضية، والعمل علي تخريج شباب جامعي ملتزم ومنضبط يساهم في رفع إسم مصر عاليا بين جميع دول العالم.

وقع البروتوكول الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، واللواء دكتور صبري إبراهيم مصيلحي رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، في حضور الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام إتحاد الجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، وقادة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة.