استبعاد أبو جبل.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد. خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي. خط الهجوم : سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

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