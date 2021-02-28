البنك الأهلي يضرب أسوان بثنائية في الدوري الممتاز

حقق فريق البنك الأهلي الفوز على منافسه أسوان بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.

وأضاع عمرو الحلواني ضربة جزاء لفريق أسوان في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق البنك الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق فادى فريد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثاني زميله محمد بسيوني في الدقيقة 71 من زمن المباراة .

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: عمر رضوان

خط الدفاع: عمرو الحلواني - محمود شبانة - محمد جابر - سالم صافي

خط الوسط: إيمانويل إيجبتور - احمد صغيري - عبدالعزيز موسي

خط الهجوم: احمد خالد - احمد عبدالظاهر - احمد الألفي

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد دبش - محمد حامد - بهاء مجدي

الوسط: فالديمير - ستريلا - معروف يوسف - أحمد ياسين

الهجوم: محمد بسيوني - موسى دياورا - فادي فريد

بهذه النتيجة يصعد فريق البنك الأهلي للمركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بينما توقف أسوان عند النقطة 17 في المركز الـ 12 .